© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In attesa della decisione definitiva su Iago Falque, il Genoa ha chiuso per Juan Iturbe, ex seconda punta di Roma, Torino ed Hellas Verona.

Giocatore domani in Italia e visite mediche previste per venerdì mattina. Operazione chiusa col Pumas sulla base di un prestito di dodici mesi e diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro.