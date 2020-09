tmw Genoa, ecco Scamacca: l'attaccante arrivato in città, domani visite mediche e firma

Sta per iniziare l'avventura di Gianluca Scamacca con la maglia del Genoa. L'attaccante classe '99, in arrivo dal Sassuolo, è infatti arrivato in città in serata assieme all'agente. Domani previste le visite mediche e la firma sul contratto. Il giocatore arriva in rossoblù con la formula del prestito.