Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Giacomo Morini

Siamo alle battute finali per il trasferimento di Riccardo Saponara dalla Fiorentina al Genoa. Come raccolto dall’inviato di TMW, domattina sono in programma le visite mediche del fantasista, che si trasferirà in rossoblu in prestito gratuito con diritto di riscatto.