Possibile ritorno in Turchia per Sinan Gumus, impiegato pochissimo nella prima parte di stagione, nonostante i tre allenatori che si sono avvicendati sulla panchina del Genoa: stando a quanto da noi raccolto, per lui c'è un interessamento dall’Antalyaspor, che potrebbe riportarlo in Turchia dopo appena sei mesi in Liguria.