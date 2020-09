tmw Genoa, incontro con gli agenti di Luperto: la situazione

vedi letture

Futuro da scrivere per il difensore del Napoli Sebastiano Luperto. Oggi a Milano c’è’ stato un incontro tra il direttore sportivo Daniele Faggiano e gli agenti del giocatore Francesco Caliandro e Diego Nappi per cercare di accelerare il trasferimento del calciatore alla corte di Maran. Per la prossima settimana invece è previsto un incontro con il Napoli, che blocca il giovane centrale in attesa delle evoluzioni di mercato attorno a Koulibaly e Maksimovic. Luperto, che interessa molto anche al Parma e al Crotone, intanto, spinge sul Napoli. Il mercato si accende, Luperto conteso da tre di A...