TMW - Genoa-Inter, terminato il summit a Milano. Preziosi non commenta

Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È da poco terminato il summit (circa un'ora e mezza) in sede Inter con Enrico Preziosi: il patron del Genoa, in compagnia dell'ad Zarbano, ha discusso dei vari affari in porte sull'asse lombardo-ligure. A percorrerlo potrebbero essere Radu e Salcedo, ma si è parlato anche delle situazioni di Gavioli, Rizzo e Pinamonti. Nessuna dichiarazione da parte dello stato maggiore nerazzurro.