tmw Genoa, l'Olympiacos mette nel mirino l'attaccante Gumus per la prossima stagione

Le buone prestazioni con la maglia dell'Antalyaspor da gennaio fino allo stop del campionato turco (tre reti e un assist in sette presenze) hanno attirato le attenzioni su Sinal Gumus, esterno d'attacco classe '94 di proprietà del Genoa. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sul tedesco d'origine turca si sarebbe infatti mosso l'Olympiacos in vista della prossima stagione. Nelle prossime settimane potrebbero esserci contatti fra il club greco e quello italiano per gettare le basi di un eventuale trasferimento di Gumus, legato da altri due anni di contratto con i liguri, in Grecia nella prossima stagione.