tmw Genoa, licenza UEFA: niente mancanze, richiesta a gennaio ma non completata a marzo

Nella serata di oggi la FIGC ha reso note le squadre di A che hanno ricevuto la licenza UEFA 2020/2021. Fra queste non compare il Genoa. Dietro questa decisione non c’è però alcuna mancanza da parte del club rossoblu che aveva effettuato la richiesta a gennaio per poi decidere di non completarla nel mese di marzo.