TMW - Genoa, Mazzitelli: "Possiamo battere l'Atalanta. Futuro? Vedremo"

Fonte: dal nostro inviato, Andrea Piras

Luca Mazzitelli, centrocampista del Genoa, ha parlato a margine della presentazione del volume La Giovane Italia. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Contro la Roma abbiamo dato un grande segnale, i miei compagni hanno giocato una delle migliori partite della stagione. Speriamo di riuscire fare il prima possibile i punti che ci mancano alla salvezza".

Il suo recupero come procede?

"Penso di essere a posto per le ultime due partite, la prossima settimana dovrei rientrare in gruppo. C'è tanta rabbia per l'ennesimo infortunio, quest'anno non è andata bene dal punto di vista fisico. Spero di rimettermi subito".

L'Atalanta l'avversario più complicato da affrontare in questo momento?

"È la squadra più in forma, vive un momento incredibile ma possiamo fare punti con chiunque. Anche loro hanno dei punti deboli".

Il battibecco tra Criscito e i tifosi?

"Non erano solo sostenitori del Genoa, non è un problema con i nostri tifosi e credo che la cosa sia già chiusa".

Il suo futuro?

"Sono in prestito dal Sassuolo, devo aspettare giugno per sapere cosa farò".