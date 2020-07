tmw Genoa-Nicola, futuro in bilico. Forte idea Semplici per la prossima stagione

Comunque andrà, potrebbe essere addio a fine stagione. Al di là di un’eventuale salvezza, il Genoa e Davide Nicola potrebbero dirsi addio dopo la partita contro l’Hellas Verona. Nessuna decisione è stata presa, ma Leonardo Semplici è un nome che torna di moda in casa rossoblù. L’ex allenatore della SPAL era già un’idea l’anno scorso prima che la scelta ricadesse su Andreazzoli. E per la prossima stagione può tornare in auge, per l’ennesima rivoluzione rossoblù...