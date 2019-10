TMW - Genoa, Pandev: "Chiediamo scusa ai tifosi. Dobbiamo lavorare"

Fonte: Antonio Parrotto

L'attaccante del Genoa Goran Pandev ha parlato in zona mista dopo il brutto ko sul campo del Genoa. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi, perdere così non va bene. È mancato tutto, questo cose non riesco a spiegarmele. Forse ci mancano serenità e fiducia. Dobbiamo subito dimenticare questa partita e pensare già alla prossima gara. Forse ci gira anche male, sullo 0-0 abbiamo avuto anche una bella palla gol. Dobbiamo lavorare, tornare in fiducia e andare avanti. Prendere 3 gol in 5 minuti ti taglia le gambe: il Parma è andato in vantaggio e poi ha fatto il suo gioco, in contropiede sono letali.

Andreazzoli? Ci dispiace per il mister, in settimana lavoriamo bene ma in partita non riusciamo a mettere in campo quello che ci chiede.

La prossima sfida con il Brescia? Dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo lavorare e mettere la testa a posto. Sarà una partita fondamentale, non dobbiamo più sbagliare.