TMW - Genoa, Pezzella dopo le visite: "Non vedo l'ora di iniziare"

Fonte: dal nostro inviato, Andrea Piras

Giuseppe Pezzella, dopo aver svolto le visite mediche con il Genoa, ha parlato alla stampa presente all'uscita dalla clinica. Queste le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com: "Sono felice e molto emozionato, non vedo l'ora di mettermi a disposizione del mister. Non ho ancora sentito Prandelli. Ho ringraziato Perinetti per avermi rivoluto, abbiamo già lavorato insieme a Palermo. Sicuramente mi troverò bene qui, ancora non ho conosciuto nessuno ed è quindi presto per parlare di prime impressioni. Ho giocato a Marassi e conosco il calore del pubblico. Ringrazio i tifosi per i primi messaggio che mi hanno mandato".