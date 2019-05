TMW - Genoa, Prandelli arrivato a Pegli: si decide il futuro

Fonte: dal nostro inviato, Andrea Piras

Giornata importante per il futuro di Cesare Prandelli al Genoa. Il tecnico è infatti arrivato da pochi minuti a Pegli dove andrà in scena un summit con la dirigenza per parlare della possibilità di poter restare o meno sulla panchina rossoblù.

Tutto aperto - Sono tanti gli scenari possibili e dalla chiacchierata verrà fuori la soluzione che possa accontentare tutti, per ripartire dopo il difficile finale di stagione e la salvezza arrivata soltanto all'ultima giornata. Presenti anche l'amministratore delegato Alessandro Zarbano, il direttore sportivo Mario Donatelli e il direttore generale Giorgio Perinetti.