Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa ha concluso in questi minuti l'acquisto di Filip Jagiello, trequartista classe 1997 dello Zaglebie Lubin. Il giocatore resterà in Polonia fino al termine della stagione, poi a giugno arriverà in Italia per vestirsi di rossoblù. Domani o al più tardi il giorno seguente le visite mediche per formalizzare il trasferimento, poi il giocatore tornerà in Polonia.