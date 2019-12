© foto di Federico Gaetano

Il Genoa cerca ancora un allenatore. Dopo il lavoro degli uomini mercato rossoblù il presidente Preziosi ha deciso di prendere in mano la situazione per la scelta finale. Prove di riavvicinamento con Davide Ballardini, Preziosi andrà in pressing anche nelle prossime ore per cercare di convincere l’allenatore e dopo Natale dovrebbe tentare l’affondo decisivo. L’alternativa oltre Diego Lopez (che si è complicato) è il ritorno di Aurelio Andreazzoli con cui ci sono stati dei contatti ma l’allenatore avrebbe da rifare l’intero staff considerato che l’ex vice, Muzzi, è il tecnico dell’Empoli ed è stato seguito dal preparatore Chinnici. Lavori in corso, Preziosi prende in mano la situazione e cerca ancora di convincere Ballardini. E alla finestra c’è Nicola...