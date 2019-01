Fonte: dall'inviato Andrea Piras

A margine delle visite mediche, Ivan Radovanovic ha parlato così della sua nuova avventura in rossoblù, in procinto di iniziare: "Questo è il mio primo giorno, spero che le visite vadano bene e di diventare un nuovo giocatore del club. Perché Genoa? Da un paio di sessioni di mercato il club mi cerca, sono rimasto a Verona per volere della società, ma finalmente è arrivato questo momento. Col mister non ho ancora parlato, ai tifosi dico che spero di fare tanti gol anche se non ne ho fatti tanti nella mia carriera, forza Genoa".