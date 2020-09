tmw Genoa scatenato: ok Favilli a Verona, trattativa serrata con Lucci per Zappacosta

vedi letture

Altri due colpi per il Genoa: dopo una settimana si è sbloccato il passaggio di Andrea Favilli all'Hellas Verona. Con tutta probabilità non si chiuderà in cambio di Mariusz Stepinski ma in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Non solo: Alessandro Lucci, agente della punta, sta seguendo anche il possibile passaggio di Davide Zappacosta dal Chelsea al Grifone. Come consulente tra i club, sta cercando di limare le distanze. Da stanotte la trattativa prosegue no stop: niente Karsdorp, il Genoa alza la posta e ora va forte sull'esterno del Chelsea.