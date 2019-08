TMW - Genoa, Schone si presenta: "Non vedo l'ora di giocare a Marassi"

Fonte: Dal centro sportivo "Gianluca Signorini", Genova

Lasse Schone si presenta. Il centrocampista del Genoa ha rilasciato la sua prima intervista ufficiale da nuovo giocatore del club più antico d'Italia. Queste le sue parole raccolta da TuttoMercatoWeb.com.

La tua scelta di venire al Genoa.

"Si è presentata questa opportunità che a me e alla mia famiglia è sembrata buona. Si tratta di una nuova avventura, anche alla mia età. Le prime due settimane sono state grandiose così come l’ottimo 3-3 a Roma. Continuiamo a lavorare, possiamo fare una buona stagione".

L'impatto con l'ambiente Genoa?

"Molto bene, la città è bellissima. Le persone nel club mi hanno aiutato molto. La squadra è fantastica con buoni giocatori e brave persone. Ci si diverte quando si sta insieme e ci si allena. Le prime impressioni sono state buone".

Domenica ci sarà la prima gara casalinga.

"Tutti mi hanno parlato dello stadio e dei tifosi. L'atmosfera sarà straordinaria. Non vedo l’ora di giocare al Ferraris".

TMW: che tipo di allenatore è Andreazzoli?

"E' un allenatore diverso rispetto a quelli avuti in passato. Vuole giocare con il pallone e a me piace. Non sono il giocatore giusto se si vuole giocare con palloni lunghi".

Dove può arrivare questo Genoa?

"Chiedetemelo dopo le prossime partite. Dobbiamo fare meglio dell’anno scorso. Abbiamo giocato solo una gara, ma fra una decina vedremo meglio. Credo in questo gruppo e possiamo fare ottime cose".

Differenze fra calcio italiano e olandese?

"Ci sono senza dubbio delle differenze. Nel calcio olandese difendi e attacchi tutti insieme. Lo schema che usiamo qui è diverso rispetto a quello dell'Ajax ma la Serie A penso sia uno dei campionati migliori al mondo. Ci sono tanti grandi giocatori che stanno tornando per far sì che la Serie A torni ad essere fra i migliori campionati al mondo".

A fine allenamento provi molto i calci di punizione.

"Devi allenarti duramente se vuoi essere bravo in qualcosa".

Gol su punizione contro l’Imolese?

"E' stato un buon inizio".