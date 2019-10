Il Genoa ha messo nel mirino Dimitrios Kourbelis, capitano del Panathinaikos, avversario della nazionale di Roberto Mancini domani sera, durante Italia-Grecia. Titolare in mezzo al campo, sarà in scadenza al 30 di giugno del 2020: nelle scorse settimane vari emissari del Grifone lo hanno osservato, con discrete relazioni.

PERIODO DIFFICILE - In questo inizio di campionato ha giocato tutte le partite in cui era disponibile (a parte contro l'Aris Salonicco a causa di un rosso preso nel finale contro l'OFI Creta). Il Panathinaikos però ha vinto una sola gara sulle prime sei ed è in decima posizione con cinque punti. Una situazione complicata che ben riflette il momento economico dell'oramai terza squadra della capitale dopo Olympiakos e AEK.