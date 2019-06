TMW - Genoa, summit nella nuova sede Inter: tre nomi sul tavolo

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tre nomi sul tavolo nel corso del summit avvenuto oggi tra Stefano Capozucca, rappresentante del Genoa, e l'Inter: nella nuova sede nerazzurra "The Corner" di Viale della Liberazione, i rossoblù hanno avanzato la propria richiesta per Andrea Pinamonti, che al momento è però uno dei nomi più cercati dell'intero mercato italiano. Ausilio lo sa e per lui ha sparato una valutazione di 20 milioni di euro. Si è però discusso anche della coppia Salcedo-Radu, riscattati dall'Inter ma che il Genoa rivorrebbe in prestito, probabilmente con un biennale. Il Genoa è una opzione anche per Gravillon, così come il Sassuolo.