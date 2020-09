tmw Giroud e Morata: Paratici non interrompe i contatti per le alternative a Dzeko

What if? La Juventus sta valutando anche le altre ipotesi, qualora con Edin Dzeko non dovesse sbloccarsi la trattativa. La rincorsa del numero 9 è innegabilmente la priorità dei bianconeri, come confermato anche ieri da Fabio Paratici, ds del club torinese. Che è un abile giocatore di scacchi e che da tempo tiene aperte altre ipotesi. Una era Arkadiusz Milik che però, se dovesse lasciar Napoli, andrà alla Roma e non rientra più tra i nomi per la Juventus.

Giroud e Morata I nomi su cui ha continuato sotto traccia a lavorare Paratici sono due. Olivier Giroud del Chelsea è il primo, e non è da escludere che in caso di addio di Dzeko e di fumata nera per Milik, non possa essere lui il nome buono per la Roma. Il francese è un nome che piace anche ad Andrea Pirlo, nel caso sarebbe arrivato, o arriverà a seconda delle cronache, come titolare e non come 'secondo'. Poi Alvaro Morata: il ds della Juventus ha realmente tenuto contatti con l'entourage e col giocatore dell'Atletico Madrid. I Colchoneros non hanno però liberato una punta, ancora, perché manca il sostituto. Già. Proprio quel Luis Suarez per il quale la Juventus ha aspettato il passaporto a lungo: se la situazione per l'uruguaiano si sbloccasse a breve, ecco che il ritorno di Morata potrebbe concretizzarsi. E superare definitivamente anche Dzeko.