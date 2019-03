TMW - Gli eroi di San Donato Milanese ospiti della Nazionale a Parma

© foto di www.imagephotoagency.it

Rami Shehata, il ragazzino che qualche giorno fa ha evitato una strage sul bus dirottato nel milanese chiamando la polizia con il suo cellulare, è stato invitato insieme all'altro eroe Adam El Hamami al Tardini per assistere alla sfida tra Italia e Liechtenstein. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha consegnato loro alcune maglie della Nazionale, che insieme compongono la data in cui i due hanno salvato tanti altri giovani. Poi tante foto con i giocatori di Mancini in campo.