TMW - Gravina: “Contributi? Meritiamo di più, finanziamo lo sport italiano"

Fonte: Dal nostro inviato in Figc, Dario Marchetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle 12 di oggi si è riunito il Consiglio Federale in Via Allegri alla presenza del presidente Gravina e dei consiglieri Cicala (commissario ad acta) e Lotito per la Lega di A, Balata per la Lega di B, Ghirelli, per la Lega Pro, Sibilia, il presidente AIA Nicchi e in veste di uditori il presidente della Juventus Agnelli e il vice presidente dell'Uefa Uva. Due i punti più importanti all'ordine del giorno: l'approvazione delle licenze per l'iscrizione ai campionati e le nomine dei procuratori aggiunti alla Procura Federale. Di seguito le parole di Gravina in conferenza stampa:

“Ci sono state diverse nomine e alcune riconferme per la Commissione Licenze Nazionali. Abbiamo poi provveduto alla nomina di 5 procuratori aggiunti della Procura Federale. Il clou del nostro consiglio ha riguardato due punti in particolare. Il primo relativo alle licenze nazionali. Siamo in largo anticipo rispetto al passato e siamo abbastanza soddisfatti. C’è qualche anticipazione perché l’8 di luglio si chiude tutto l’iter per l’ammissione campionati. Abbiamo approvato poi i principi informatori del nostro statuto e quindi le Leghe dovranno in tempi rapidi adeguarsi”

Agnelli e Uva erano presenti, di cosa si è parlato?

“Hanno partecipato diverse volte, non solo oggi. Non c’è stato nulla di particolare”

Sulla decisione della Wada circa la squalifica della Russia

“E’ una decisione importante. In un mondo in cui si parla di salvaguardare il valore della competitività mi sembra una decisione in linea”.

Soddisfatto della revisione dei contributi?

"Non molto se devo dire la verità. Per quello che abbiamo dimostrato a livello di bilancio integrato meritavamo di più perché il calcio italiano finanzia lo sport italiano. Lamento, ma non da quest’anno, che il calcio sia passato da 80 milioni a 30 milioni. E’ un’azione che non condivido".