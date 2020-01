TMW - Gravina: "Ho incontrato Zaniolo e l'ho visto bene. Morale alto"

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha incontrato Nicolò Zaniolo a Villa Stuart dopo l'operazione al ginocchio di ieri e all'uscita dalla clinica ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TMW: "L'ho trovato molto bene, ha già iniziato una mini riabilitazione ed è su di morale. Sa benissimo l'importanza che ricopre per la nostra Nazionale e questo gli dà una grande forza. Cercheremo di stargli vicino, il calcio italiano ha bisogno del suo talento. Dobbiamo salvaguardare l'integrità del ragazzo che deve seguire il suo programma: la Roma è molto attenta e non dobbiamo forzare in vista dell'Europeo, anche se parliamo di una pedina importante della nostra Nazionale. Come l'ha presa Mancini? Ci siamo rimasti male un po' tutti, dopo l'amarezza e la rabbia oggi siamo però più tranquilli".

⚽"Nicolò sa bene quanto è importante per la #Nazionale, questo gli dà grande forza": #Gravina dopo la visita a #Zaniolo pic.twitter.com/9f8QZACHG4 — Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) January 14, 2020