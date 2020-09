tmw Gravina: "Serve un titolo ma Mancini e Italia già vincenti. Si punta pure sugli U.20"

Altre parole interessanti da parte del presidente della Figc Gravina oggi premiato a Camaiore (Lucca), sul futuro del calcio italiano: "Bisogna puntare sulla valorizzazione delle infrastrutture, ben venga la legge sugli stadi, è un assist da cogliere. Serve poi una logica per valorizzare i giovani che non sono mai un costo, sono il futuro del nostro paese, dobbiamo invogliare i nostri dirigenti in questa ottica. Oggi ad esempio la Nazionale è un modello, utilizza giovani che in alcuni club non vengono impiegati. Mi piace l'ottimismo di Mancini che vuol vincere l'Europeo. Come faccio a dargli torto? Oggi il percorso è vincente, abbiamo in Nazionale pure alcuni under20... stiamo lavorando su un progetto già vincente di per sè. Mancini e l'Italia hanno già vinto, certo serve un titolo e stiamo lavorando per questo. Attendiamo anche Zaniolo, un gran talento. Dispiace per l'infortunio ma è già bello carico"