TMW - Gremio, chiesto Vitor Hugo alla Fiorentina. Viola poco inclini all'addio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore della Fiorentina Vitor Hugo, che vive un periodo poco fortunato tra errori e infortuni, ha ricevuto in queste ore un sondaggio da parte del Gremio, formazione brasiliana alla ricerca di un centrale di spessore per il prossimo campionato. E col mercato carioca aperto, ai viola è pervenuta una richiesta concreta per il proprio numero 31: tuttavia, al momento la società toscana sembra decisamente poco incline a lasciar partire il centrale, tornato titolare proprio nell'ultima sfida vinta a Ferrara.