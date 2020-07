tmw Hakimi, parla l'ex tecnico: "È lui che ha spinto per l'Inter. Economicamente, affare del Real"

Intervistato in esclusiva da TMW, l'ex allenatore di Achraf Hakimi nelle giovanili del Real Madrid ha presentato così il nuovo acquisto dell'Inter: "Parliamo di un calciatore devastante ed esplosivo negli spazi - ci racconta Luis Miguel Ramis -. Bisognerà vedere poi quanti ne troverà contro le squadre italiane...".

La sorprende la decisione del Real Madrid di lasciarlo partire?

"Nel calcio non mi sorprende niente. Fatta questa premessa, un po' mi sorprende perché Achraf potrebbe benissimo giocare anche nella prima squadra del Real Madrid. Non credo però che questo trasferimento arrivi esclusivamente per volontà del club merengue, anzi: sono sicuro che sia stato lo stesso giocatore a chiedere la cessione per continuare a giocare con continuità dopo le due stagioni da protagonista a Dortmund".

Ma Achraf è davvero inferiore a Dani Carvajal secondo lei?

"Ho allenato anche Dani, un difensore di grandissimo affidamento sia al Real che in Nazionale. Conquistarsi un posto tra le fila dei blancos non è facile per nessuno, proprio per questo dico che è stato Achraf a chiedere di andare all'Inter e non viceversa. Per il Real Madrid, a livello economico, questa è sicuramente una buonissima operazione visto che si è cresciuto il calciatore in casa".