tmw Inter, chi è Hakimi? L'ex tecnico: "Devastante ed esplosivo, attacca la fascia per 90 minuti"

Intervistato in esclusiva da TMW, l'ex allenatore di Achraf Hakimi nelle giovanili del Real Madrid ha presentato così il nuovo acquisto dell'Inter: "Me lo ricordo bene - racconta dalla Spagna mister Luis Miguel Ramis -. Achraf ha fatto tutta la trafila delle giovanili al Real ed era uno dei più promettenti che avevamo per qualità fisiche e tecniche. L'ho allenato in prima persona nella categoria Cadete (Under 15 e Under 16, ndr) e ho sempre pensato che un giorno sarebbe arrivato al top. Credetemi, in dieci anni nella Fábrica di giovani talenti ne ho visti eccome...".

Quali sono le sue principali caratteristiche?

"Achraf ha sempre giocato come laterale, è un calciatore che per resistenza, capacità di corsa e accelerazione può coprire l'intera fascia per 90 minuti senza mai fermarsi. Le sue doti offensive sono chiare a tutti, il buon numero di assist e di gol che offre in ogni stagione ne è una bella dimostrazione. Mi ha sorpreso però soprattutto la sua crescita tecnica e tattica, in Bundesliga ha fatto sicuramente il salto definitivo".