ESCLUSIVA TMW - Hakimi-Inter, l'ex tecnico al Real: "Sono sorpreso, ha tutto per giocare a Madrid"

Achraf Hakimi all'Inter per 40 milioni+5 di bonus. Operazione galáctica dei nerazzurri, che consegnano a mister Conte uno dei migliori laterali in circolazione. Per il presente e per il futuro. Un talento classe '98 che TuttoMercatoWeb.com si è fatto raccontare nei dettagli proprio da chi lo ha visto sbocciare fin da giovanissimo nella Fábrica del Real Madrid: Luis Miguel Ramis, prima giocatore e poi allenatore tanto delle giovanili dei blancos quanto del Real Madrid Castiglia.

Ramis, che ricordo ha di Achraf Hakimi?

"Me lo ricordo bene. Achraf ha fatto tutta la trafila delle giovanili al Real ed era uno dei più promettenti che avevamo per qualità fisiche e tecniche. L'ho allenato in prima persona nella categoria Cadete (Under 15 e Under 16, ndr) e ho sempre pensato che un giorno sarebbe arrivato al top. Credetemi, in dieci anni nella Fábrica di giovani talenti ne ho visti eccome...".

Quali sono le sue principali caratteristiche?

"Achraf ha sempre giocato come laterale, è un calciatore che per resistenza, capacità di corsa e accelerazione può coprire l'intera fascia per 90 minuti senza mai fermarsi. Le sue doti offensive sono chiare a tutti, il buon numero di assist e di gol che offre in ogni stagione ne è una bella dimostrazione. Mi ha sorpreso però soprattutto la sua crescita tecnica e tattica, in Bundesliga ha fatto sicuramente il salto definitivo".

Lo vede bene nel calcio italiano?

"Se l'Inter ha pagato così tanto per lui, significa che è certa che sia adatto anche alla Serie A (ride, ndr). Battute a parte, parliamo di un calciatore devastante ed esplosivo negli spazi. Bisognerà vedere poi quanti ne troverà contro le squadre italiane...".

La sorprende la decisione del Real Madrid di lasciarlo partire?

"Nel calcio non mi sorprende niente. Fatta questa premessa, un po' mi stupisce perché Achraf potrebbe benissimo giocare anche nella prima squadra del Real Madrid. Non credo però che questo trasferimento arrivi esclusivamente per volontà del club merengue, anzi: sono sicuro che sia stato lo stesso giocatore a chiedere la cessione per continuare a giocare con continuità dopo le due stagioni da protagonista a Dortmund".

Ma Achraf è davvero inferiore a Dani Carvajal secondo lei?

"Ho allenato anche Dani, un difensore di grandissimo affidamento sia al Real che in Nazionale. Conquistarsi un posto tra le fila dei blancos non è facile per nessuno, proprio per questo dico che è stato Achraf a chiedere di andare all'Inter e non viceversa. Per il Real Madrid, a livello economico, questa è sicuramente una buonissima operazione visto che si è cresciuto il calciatore in casa".

Achraf Hakimi, sul campo, vale 40 milioni di euro?

"I calciatori valgono quanto i club sono disposti a pagare per il loro cartellino. Achraf ha un livello altissimo, su questo non ci sono dubbi. L'Inter ha fatto un grande colpo in ottica italiana e internazionale".

Chiosa sulla sua carriera: dopo la lunga esperienza nel settore giovanile del Real Madrid e al Real Madrid Castiglia sono arrivate le panchine di Almería e Albacete. Quando la rivedremo in pista?

"Ovviamente spero presto. L'emergenza Coronavirus ha rallentato tutto, ma sono fiducioso e confido di tornare quanto prima in panchina. Aspetto un bel progetto che possa appassionarmi".