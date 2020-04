tmw I racconti dei protagonisti: “Molinaro allo Stoccarda. L’Atletico, la Spagna e il depistaggio”

vedi letture

4 gennaio 2010, Cristian Molinaro si preparava a lasciare la Juventus. “C’erano Napoli, Roma e altre squadre. Poi ci indirizzammo verso altre destinazioni, segnatamente Spagna e Germania”, dice per i I racconti dei protagonisti di TuttoMercatoWeb l’ex agente del terzino, Pasquale Gallo. “Avevo un accordo di massima con lo Stoccarda, ritenevo - continua Gallo - la Bundesliga il campionato a lui più consono e la Germania il posto ideale dove poter vivere. I media però davano più credito alla pista spagnola spinta dalla Juve, cioè l’Atletico Madrid. La sera del 4 gennaio andai a Torino, tutti davano per fatto il trasferimento in Spagna. Dal Tg1 all’ultimo dei cronisti. E quando la stampa mi chiese informazioni io cercai di fare il vago, ad un certo punto però la domanda fu precisa: ‘Domani tu e il giocatore andrete in Spagna o in Germania?’. Risposi che saremmo andati in Spagna. Così tutti titolarono: Molinaro va all’Atletico Madrid”. E invece no. Pasquale Gallo in quella circostanza giocò d’astuzia e con le parole. “Il giorno dopo - racconta - firmammo per lo Stoccarda. Apriti cielo, in questo caso i giornalisti non ti perdonano. Ricevetti una scarica di telefonate nelle quali venni accusato di essere stato bugiardo e scorretto. La mia risposta fu immediata: ‘mi avete chiesto se sarei andato in Germania o in Spagna. E ho detto la verità, sono andato in Spagna’. Si, proprio così, andai davvero in Spagna. Ma semplicemente perché lo Stoccarda era in ritiro a Murcia. Dissi una grande bugia con una grande verità. E il finale - conclude - fu positivo per tutti”. Storie di viaggi e depistaggi mediatici, nel calciomercato accade anche questo...