Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della trattativa che porterà a breve Iago Falque a firmare per il Genoa dopo le visite di oggi, il Torino ha effettuato un sondaggio per Goran Pandev. I granata sono dunque interessati a una punta, con il macedone tra gli obiettivi sensibili in quese ultime ore di calciomercato.