I cinque gol subiti dal Bayern Monaco contro l'Eintracht Francoforte rischiano di essere fatali a Kovac, tecnico che già un anno fa era in bilico salvo poi essere confermato dopo avere vinto la Bundes. Il problema ora non è tanto la distanza dalla vetta - 4 punti, con il Borussia Moenchengladbach primo - quanto la brutta figura incassata contro una diretta concorrente. Così è José Mourinho il profilo più caldo, e indicato, per prendere eventualmente il posto del croato. Nelle prossime ore sarà deciso se confermare o meno il tecnico.