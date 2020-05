tmw Il Fenerbahce vuole Palomino. Ma per l'Atalanta è incedibile

vedi letture

Il Fenerbahce ha puntato su Jose Luis Palomino, difensore centrale di proprietà dell'Atalanta, uno dei giocatori perno della difesa di Gian Piero Gasperini. L'argentino è stato pagato 3,5 milioni di euro dal Ludogorets tre estati fa, trovando continuità di rendimento e una dimensione internazionale che potrebbe portarlo anche con la maglia della Seleccion.

MA NON È IN SCADENZA - Le voci che rimbalzano dalla Turchia parlano di un interessamento molto forte del Fener, anche in virtù dell'equivoco contratto: Palomino non si libererà a zero a giugno perché ha firmato fino al 2023 nel gennaio del 2019, dopo che il Boca aveva cercato in ogni modo di portarlo in Argentina.

INCEDIBILE - Peraltro i nerazzurri non hanno intenzione di trattare un suo eventuale addio, anche perché non c'è necessità di fare cassa se non con un possibile addio tra Castagne e Gosens, per motivi diversi. Invece Palomino, così come Toloi, Djimsiti e Caldara, non è cedibile. In attesa della crescita di Sutalo.