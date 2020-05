tmw Il futuro di Cetin della Roma ancora in A: ci sono Samp, Hellas e Sassuolo

vedi letture

Mert Cetin e il futuro: le voci si sono rincorse nelle ultime ore per il talentuoso centrale turco della Roma, sul cui futuro il club è pronto a scommettere. Niente ritorno in patria, però, come ventilato in Turchia in questi giorni: secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, alla società giallorossa sarebbero arrivate richieste da parte di club di Serie A per prendere Cetin in questa sessione di mercato. Un percorso che proseguirà in prestito, da valutare se con eventuali clausole di riscatto e controriscatto fissate nei contratti: le manifestazioni d'interesse arrivano dalla Sampdoria, alla ricerca di un centrale per luglio. Poi c'è l'Hellas Verona, che cede Rrahmani e farà partire anche Kumbulla. La terza è il Sassuolo che vede in Cetin un potenziale 'nuovo Demiral'.