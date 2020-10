tmw Il Milan sorride in vista del derby: Ibra ha svolto tutto l'allenamento assieme alla squadra

Zlatan Ibrahimovic oggi ha svolto tutto l'allenamento con il resto del gruppo presente a Milanello. Una buona notizia per mister Pioli e per tutto il Milan, soprattutto in vista del derby contro l'Inter. L'attaccante svedese - dopo la notizia del doppio tampone negativo - ha cominciato dunque nel migliore dei modi il lavoro preparatorio per arrivare alla sfida contro i nerazzurri in programma sabato 17 ottobre. Un appuntamento che Ibra non vuole saltare per nulla al mondo.