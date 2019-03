TMW - Il nuovo Real Madrid di Zidane: offerta record per Hazard e Kanté

© foto di Imago/Image Sport

Il nuovo Real Madrid di Zinedine Zidane riparte con due nuovi Galacticos. Detto che probabilmente James Rodriguez verrà ceduto, mentre Isco potrebbe rimanere grazie al nuovo corso del tecnico merengue, il transalpino vuole due rinforzi direttamente dal Chelsea di Maurizio Sarri. A centrocampo l'obiettivo è il nuovo Makelele, Ngolo Kanté, 28 anni il prossimo 29 marzo. L'altro nome (molto) gradito è quello di Eden Hazard, che è in scadenza al 30 giugno del 2020 e non ha intenzione di rinnovare con i Blues di Abramovich.

BUDGET ALTO - Florentino Perez avrebbe stanziato una cifra record per riuscire ad acquistare entrambi, perché sono pronti circa 230 milioni di euro. Un centinaio per il francese, centotrenta per un Hazard che, altrimenti, andrebbe a costare di più. Così Zidane potrebbe cambiare il volto del proprio attacco. Sempre con un occhio a Gareth Bale, inseguito dai club inglesi.