Arrivano altre dichiarazioni di Esteban Cambiasso, presente al Festival dello Sport in corso di svolgimento a Milano. L'ex centrocampista dell'Inter si è soffermato sui giocatori argentini della serie A e non solo: "Papu Gomez? Incredibile mantenga questo livello a quest'età, molto più che in passato. Oggi vederlo giocare così è diventato normale. Il suo standard è immenso, in più è bergamasco anche più di chi nasce lì. Con la città esiste ormai un amore eterno. Sarei felice di vederlo al top anche in Nazionale".

Lautaro Martinez? "È sulla strada giusta. Sta avendo una continuità importante, è la punta di uno dei club più importanti al mondo, lo stesso con la Nazionale, uno dei più ambiti sul mercato, ma mi auguro che cresca ancora. Anche il migliore ha sempre margini di miglioramento".

Messi-Inter? "Il mercato non lo vivo, aspetto sempre la fine e poi faccio le mie valutazioni. La realtà dice che Leo è ancora a Barcellona e che è ancora motivato a giocare in blaugrana. Vogliamo vedere ancora il suo calcio, il suo meglio. Se è felice? Penso lo sia, come sempre".

Serie A ancora prima scelta per i giovani argentini? "Di sicuro la Premier è molto in alto, ai miei tempi per vicinanza culturale si guardava più l'Italia, oltre che ovviamente la Spagna".

Martinez Quarta e Brunetta? "Non sono nella stessa situazione, il primo è più fatto e pronto. Mi auguro che i rispettivi club li aspettino con pazienza".