tmw Il ritorno all'Inter, il rinnovo e un futuro incerto: Pinamonti ora vuol convincere Conte

Dopo il ritorno all'Inter dal Genoa, nelle scorse ore vi abbiamo raccontato dell'accordo fra i nerazzurri e Andrea Pinamonti per il rinnovo fino al 2024. Il futuro resta però incerto fra la possibile permanenza all'Inter e una nuova cessione già in questa sessione. In tal senso, secondo quanto raccolto da TMW, l'intenzione del giocatore è quella di restare alla Pinetina per giocarsi le proprie carte con Antonio Conte. Il tecnico, che stasera non dovrebbe convocarlo per l'amichevole col Pisa, vuole infatti prima testarlo in allenamento per capire meglio le sue condizioni e decidere quale strada seguire per il futuro. Su Pinamonti, ricordiamo, prima del riacquisto da parte dell'Inter si era mossa con insistenza la Juventus che oggi però sembra ad un passo dalla chiusura per Moise Kean, altro attaccante della scuderia Raiola che tornerebbe in bianconero dopo l'avventura all'Everton.