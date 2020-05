tmw Il valzer dei direttori sportivi: tutti i (pochi) cambiamenti in vista dell'estate di mercato in A

Il valzer dei direttori sportivi, per questa estate o per quel che sarà, è solo una musica per pochi. Perché in periodo di spending review, molti club stanno cercando di evitare spese duplici nei contratti degli uomini mercato. Chiaro, alcune scrivanie si muoveranno, altre salteranno, alcune lo hanno fatto e qualcuna è destinata a cambiare. Però poco. Meno del passato.

CHI CAMBIA

Lo ha già fatto il Torino che ha deciso di puntare su uno dei protagonisti e degli artefici del progetto SPAL come Davide Vagnati: Massimo Bava tornerà al settore giovanile, resta Omar Milanetto a guidare lo scouting. Con Vagnati però c'è Gianmario Specchia come braccio destro. Cambieranno dunque gli estensi: quel che arriva da Ferrara è che la decisione ultima sarà presa a seconda della categoria. Tra le ipotesi ci sono Nereo Bonato (cambierà in B la Cremonese) oppure c'è anche quella ventilata di un tandem Federico Balzaretti-Andrea Gazzoli. C'è poi la Roma: radiomercato considera agli sgoccioli l'avventura di Gianluca Petrachi. Il contratto in essere è però fino al 2022 e ci sarebbe anche una questione economica da risolvere. Detto della figura di Franco Baldini che al fianco di James Pallotta torna a essere preponderante nelle scelte del club, non è da escludere un ritorno di Frederic Massara, ora al Milan. A proposito dei rossoneri: Ralf Rangnick prenderà in mano le redini del progetto se ci sarà la fumata bianca attesa. Le indicazioni dicono che sarà dt con poteri anche sul mercato e dunque con un suo uomo come Paul Mitchell, dal Lipsia, già al Tottenham (e in ottimi rapporti con Baldini) in passato. Confermata comunque la presenza di Geoffrey Moncada allo scouting.

CHI POTREBBE CAMBIARE

La Fiorentina ha confermato con un rinnovo spedito durante il difficile periodo di lotta al Covid19 il direttore sportivo Daniele Pradè. Non è da escludere però che il dg Joe Barone possa decidere di mettergli al fianco anche un head of scouting operativo, riformando una coppia simile a quella che fu ai tempi di Pradè con Eduardo Macia.

LE GRANDI CONFERME

Nessun cambiamento in vista per la Juventus, con Fabio Paratici che resterà alla guida del mercato e con l'organigramma già definito tra presente e futuro. In casa Inter ha rinnovato Piero Ausilio: tutto confermato nonostante le voci, sarà l'uomo mercato al fianco di Giuseppe Marotta, confermata anche tutta la squadra nerazzurra. In casa Lazio Igli Tare resterà l'uomo al comando del progetto di Claudio Lotito e lo stesso vale per il Napoli: ancora Cristiano Giuntoli come ds e Maurizio Micheli come uomo forte dello scouting nel club di Aurelio De Laurentiis.

POCHISSIME NOVITA'

Non dovrebbero esserci grandi novità all'orizzonte, lo stop e la crisi hanno bloccato eventuali 'spese' e ingaggi doppi che i club vogliono evitare. Nessuna novità all'orizzonte per l'Atalanta con Giovanni Sartori sempre alla guida dello splendido progetto sportivo della Dea. Walter Sabatini, Riccardo Bigon e Marco Di Vaio come tridente di casa Bologna, al Cagliari ci sarà sempre Marcello Carli con Roberto Colombo e Andrea Cossu all'area tecnica. Genoa ancora avanti con Francesco Marroccu e Mario Donatelli, la splendida stagione dell'Hellas Verona convincerà il presidente Setti a blindare ancor di più il ds Tony D'Amico e il suo braccio destro Massimo Margiotta. Avanti con Mauro Meluso il Lecce, in molti club hanno drizzato le antenne per Daniele Faggiano e per il suo Parma ma il club ducale vorrebbe trattenerlo a ogni costo anche la prossima stagione. Rinnovi in vista per la Sampdoria che si prepara a blindare Carlo Osti e Riccardo Pecini. Giovanni Carnevali e Giovanni Rossi resteranno dietro la scrivania del Sassuolo, Pierpaolo Marino dietro quella dell'Udinese. Infine il Brescia: molto dipenderà dalla categoria. Per adesso il ds è Stefano Cordone e le decisioni sono tutte vidimate da Massimo Cellino.