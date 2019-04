Fonte: Dal nostro inviato Antonio Vitiello

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Emergono nuovi dettagli dell'incontro di poco fa a Casa Milan al quale hanno partecipato Rino Gattuso, Paolo Maldini, Leonardo e Ivan Gazidis. La riunione è durata circa un'ora ed è stata confermata l'unità di intenti e di visione dei quattro, visto anche che i rossoneri sono in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.

L'obiettivo dell'incontro era quella di condividere un piano per raggiungere questo traguardo con il massimo impegno da parte di tutti. Data per scontata la fiducia (mai messa in discussione) a Gattuso, si sono analizzati gli aspetti legati al momento della squadra, anteponendo sempre l’interesse del Club, per il forte senso di appartenenza.

I lavori riprenderanno domani a Milanello secondo il programma degli allenamenti settimanali previsto.