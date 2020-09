tmw Inter-Agoume, incontro per il rinnovo fino al 2024. Poi il prestito

Una trattativa che va avanti da prima del lockdown. Ripresi i contatti tra l’Inter e Lucien Agoumé per il rinnovo del contratto e oggi c’è stato un incontro che porta in questa direzione. Si va verso la fumata bianca fino al 2024, come vi raccontiamo da tempo. Poi sarà tempo di una nuova avventura, in prestito. Ci pensa il Crotone ma non solo perché il giocatore è apprezzato anche da Schalke 04 ed Hellas Verona. Agoume e l’Inter, prove di futuro ancora insieme...