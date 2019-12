TMW - Inter-Barça, Asamoah no e Candreva nì. L'italiano tenta il recupero

Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

Sono due i casi presi in esami quest'oggi dai medici dell'Inter in vista della sfida al Barcellona di domani sera. Non ce la fa Kwadwo Asamoah: il laterale ghanese soffre di una condropatia che lo terrà fuori nella sfida agli iberici. Per quanto riguarda Antonio Candreva invece, il romano si allena nonostante il riscontro di una lombalgia traumatica. Verrà valutato nelle prossime ore, ma c'è fiducia perché dia disponibilità a scendere in campo. Prosegue intanto il recupero di Stefano Sensi.