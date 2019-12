TMW - Inter, Sensi prosegue il recupero: corsa con il pallone

Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

Prosegue il recupero di Stefano Sensi. Il centrocampista dell'Inter anche oggi ha svolto un allenamento differenziato: corsa con il pallone per l'ex Sassuolo che chiaramente non sarà a disposizione per la gara di domani contro il Barcellona e tornerà tra i convocati soltanto nel 2020.