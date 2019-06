TMW - Inter-Cagliari, Barella da lunedì: Eder pronto a tornare, il punto

Fonte: da Milano, Ivan Cardia e Alessandro Rimi

© foto di Federico Gaetano

Sarà un week-end di riflessione quello in vista tra Cagliari e Inter sul fronte Nicolò Barella. Dopo i summit notturni, dopo le richieste sulle contropartite, adesso le società si prenderanno il tempo necessario per valutare. La prossima settimana via agli incontri, intanto Eder è molto gradito ai sardi anche se c'è la questione ingaggio visto che in Cina guadagna circa 5 milioni a stagione. Il giocatore, però, pur di andare in nerazzurro, sembra pronto a dire di sì abbassandosi lo stipendio. Su Alessandro Bastoni l'Inter non è convinto: può rientrare Federico Dimarco, reduce dal prestito al Parma, ma balla anche la questione lista Champions con il giocatore che è cresciuto nel vivaio nerazzurro.