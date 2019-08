TMW - Inter-Cagliari, si chiude per Nainggolan: i dettagli dopo il summit

Fonte: Alessandro Rimi e Andrea Losapio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Radja Nainggolan è sempre più vicino al ritorno al Cagliari. Da circa mezzora il presidente del club sardo Tommaso Giulini è infatti a colloquio in sede dell'Inter per lavorare sui dettagli dell'ingaggio, con il Cagliari che pagherebbe 3 dei 4,5 milioni percepiti dal calciatore (ma potrebbe arrivare anche a 3,5), mentre sulla formula non ci sono dubbi: sarà un prestito secco per andare incontro al belga, presente anch'egli al summit, che vuole tornare in Sardegna per questa stagione (il giocatore potrebbe anche ridursi una parte dell'ingaggio per favorire la buona riuscita della trattativa).

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com inoltre nel colloquio fra le parti si starebbe parlando anche di Niccolò Barella con la promessa di tornare a discutere della cifra del riscatto del centrocampista azzurro con i bonus che potrebbero essere ridotti se non addirittura eliminati.