Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un paio di dubbi per quanto riguarda la formazione dell'Inter a poche ore dalla sfida allo Slavia Praga: Candreva favorito su Lazaro sulla corsia destra, mentre in difesa D'Ambrosio prenderà certamente il posto di Godin. Al momento non c'è vero favorito per l'altro ballottaggio, quello tra Matias Vecino e Roberto Gagliardini: l'uruguaiano sembrava in netto vantaggio ma nelle ultime ore è arrivata la rimonta dell'italiano, che potrebbe così partire titolare stasera. Davanti, confermatissimo il duo Lukaku-Lautaro Martinez.