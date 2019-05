TMW - Inter, comunicato il mancato riscatto di Keita al Monaco

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter ha comunicato la propria intenzione di non riscattare Keita Balde. I nerazzurri avrebbero potuto confermare il giocatore senegalese dietro il pagamento di un riscatto da 30 milioni di euro, dopo averne spesi 5 la scorsa estate per il prestito. Così la palla ritorna in mano al Monaco che rimetterà Keita sul mercato. In questa stagione l'ex Lazio ha disputato 29 incontro, segnando 4 reti.