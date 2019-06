TMW - Inter, concluso il summit odierno col Genoa. Capozucca non parla

Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Federico Gaetano

Concluso l'ennesimo vertice di mercato tra Inter e Genoa: protagonista, per i rossoblù, il prossimo direttore sportivo Stefano Capozucca. All'ordine del giorno la sinergia per gli argentini Pedro De La Vega del Lanùs e Bruno Amione del Belgrano. Ma non solo: il Genoa tratta il riacquisto di Ionut Radu per 15 milioni e il passaggio di Lorenzo Gavioli e Nicholas Rizzo in Liguria per 9,5. Il dirigente rossoblù non ha voluto commentato lo stato dei lavori all'uscita della sede di Viale della Liberazione.