tmw Inter, conferme sul rinnovo di Agoume: firme a breve

Preso l'estate scorsa dal Sochaux per 7 milioni incluso bonus, strappato a una folta concorrenza europea di primo livello, Lucien Agoumé dovrebbe presto rinnovare con l'Inter fino al 2024. L'accordo di massima tra le parti è stato già trovato e con parecchia rapidità. Da definire gli ultimi dettagli prima del nero su bianco, ma come da programma i nerazzurri daranno continuità al rapporto con il baby francese che quest'anno ha già mostrato sprazzi da grande giocatore. Ancora acerbo sotto alcuni punti di vista, ma in possesso di tutte quelle abilità che potrebbero rendere presto Agoumé un calciatore completo e perfetto per un top team come l'Inter. Intanto nelle prossime settimane si lavorerà alla fumata bianca del prolungamento del suo contratto. Che poi resti o parta in prestito (deciderà ancora Antonio Conte a fine stagione) come tanti altri giovani, sul futuro di Lucien non ci sono dubbi: sarà certamente nerazzurro.