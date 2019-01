Fonte: Alessio Alaimo

L'Inter continua a lavorare per portare a Milano Rodrigo De Paul a partire dalla prossima stagione. Secondo quanto raccolto da TMW, il contatto di oggi con l'agente è stato positivo. Le parti sono adesso più vicine, ma vanno ancora limati dei dettagli, complice l'interesse di tante altre squadre per il fantasista dell'Udinese. I nerazzurri premono, ma la trattativa è ancora in fase embrionale.